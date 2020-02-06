В Москве задержали подозреваемого в причастности к убийству Япончика
По делу об убийстве Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, в Москве задержан Муртаз Шадания. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко. Отмечается, что задержанному предъявлено обвинение по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия».
Следствие полагает, что Мужчина действовал в составе преступной группы: он вел скрытое наблюдение за криминальным авторитетом «для установления его образа жизни и выбора места убийства», подчёркивает RT.
Напомним, что в Иванькова стреляли из снайперской винтовки вечером 28 июля 2009 года – в тот момент он выходил из ресторана на Хорошевском шоссе. Через несколько месяцев Япончик скончался в больнице.
Ранее НСН писала, что на рассмотрение Госдумы внесены законопроекты об отдельном содержании лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) в местах лишения свободы, в том числе и изоляторах временного содержания. Документы размещены в электронной базе нижней палаты парламента.
Авторы инициативы напоминают, что согласно действующему законодательству, в местах лишения свободы отдельно содержатся, в частности, осужденные при опасном либо особо опасном рецидиве преступлений или те, кто приговорен к пожизненному лишению свободы.
К этой категории относятся маньяки и террористы, напомнил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его мнению, не менее опасны для общества и лидеры ОПС.
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