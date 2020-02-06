В Москве задержали подозреваемого в причастности к убийству Япончика

По делу об убийстве Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, в Москве задержан Муртаз Шадания. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко. Отмечается, что задержанному предъявлено обвинение по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия».

Следствие полагает, что Мужчина действовал в составе преступной группы: он вел скрытое наблюдение за криминальным авторитетом «для установления его образа жизни и выбора места убийства», подчёркивает RT.

Напомним, что в Иванькова стреляли из снайперской винтовки вечером 28 июля 2009 года – в тот момент он выходил из ресторана на Хорошевском шоссе. Через несколько месяцев Япончик скончался в больнице.