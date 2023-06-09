В Москве задержали педофила, четыре месяца насиловавшего 11-летнего подростка
Сотрудники правоохранительных органов задержали педофила, с декабря 2022 года по апрель 2023 года совершавшего сексуальное насилие над одиннадцатилетним подростком. Об этом сообщил портал «Мослента» со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета России.
Отмечается, что задержанный признал свою вину. Его обвинили в насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Сейчас следственные органы проверяют причастность преступника к аналогичным эпизодам. Следствие будет ходатайствовать о его аресте в ближайшее время.
Ранее педофила, изнасиловавшего и убившего пятилетнего ребенка в подмосковном Серпухове, приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru