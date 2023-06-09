В Москве задержали педофила, четыре месяца насиловавшего 11-летнего подростка

Отмечается, что задержанный признал свою вину. Его обвинили в насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Сейчас следственные органы проверяют причастность преступника к аналогичным эпизодам. Следствие будет ходатайствовать о его аресте в ближайшее время.

Ранее педофила, изнасиловавшего и убившего пятилетнего ребенка в подмосковном Серпухове, приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

