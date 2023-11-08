В Москве задержали мужчину, угрожавшего жене военкора Коца
Мужчину, приехавшего домой к военному корреспонденту Александру Коцу и угрожавшему его супруге, задержали в Москве. Об этом сообщили в Следственном комитете.
По данным ведомства, 7 ноября подозреваемый прибыл в подъезд жилого дома по адресу проживания Коца и «попытался оказать психическое воздействие» на его жену, отмечает телеканал «360».
«Таким образом фигурант хотел воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста. В ближайшее время фигурант будет доставлен в подразделение ... СК», — указали в Следкоме, добавив, что следователи приступят к допросу подозреваемого.
Ранее стало известно, что некий мужчина приехал домой к Коцу, требовал от его супруги информацию о местонахождении военкора и угрожал женщине, напоминает Ura.ru. Против злоумышленника возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной деятельности журналиста. Сам Коц в своем Telegram-канале подтвердил, что на его домашний адрес «приходил неизвестный и хотел встречи».
«Жена дверь не открыла, полиция приехала, силовики сейчас делают то, что и должны. Ранее и мне, и всей моей семье неоднократно поступали угрозы. Писали в соцсетях жене, дочери, названивали по телефону. Чаще всего с украинских номеров», — поделился журналист.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru