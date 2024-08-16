В Москве задержали мужчину, угрожавшего «оружием» после наезда на шлагбаум
Полиция задержала мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который угрожал «оружием» после того, как врезался в шлагбаум во дворе одного из районов на севере столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МВД Москвы.
В сообщении говорится, что на Коровинском шоссе в районе Западного Дегунино произошел инцидент с участием человека, который, предположительно находясь в состоянии опьянения, столкнулся на автомобиле со шлагбаумом и размахивал предметом, напоминающим пистолет.
Сообщается, что полиция задержала нарушителя и доставила его в отдел для разбирательства. В настоящее время полиция выясняет все детали инцидента, чтобы принять решения в рамках закона.
Данных о пострадавших от выстрелов пока нет, информация о стрельбе уточняется, передает «Радиоточка НСН».
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