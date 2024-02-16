Пьяный дебошир в Москве сломал нос полицейскому после задержания в ресторане
Нетрезвый гражданин в Москве сломал нос сотруднику полиции после того, как его задержали за дебош в ресторане в центре столицы. Произошло это в заведении итальянской кухни на Пятницкой улице.
Как сообщают «Известия», после поступления сигнала прибывшие полицейские застали пьяного посетителя ресторана, который нецензурно выражался в адрес персонала. Затем он переключился на правоохранителей.
Полицейские доставили нарушителя в отдел МВД, где дебошир принялся избивать водителя полицейского автомобиля. Медики в последствии диагностировали у пострадавшего переломы костей носа, а также ушибы и ссадины лица.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по факту противоправных действий задержанного возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Также гражданин привлечён к ответственности в административном порядке за мелкое хулиганство.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru