В Москве задержали мужчину, стрелявшего из окна квартиры по прохожим

Полиция задержала мужчину, который произвел выстрелы из пневматического оружия из окна своей квартиры на северо-востоке Москвы, в результате чего два человека были ранены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в столичном ГУ МВД.

По словам представителя правоохранительных органов, полиция в ходе спецоперации нашла и задержала преступника в его собственной квартире.

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Помимо этого, он также рассказал, что при задержании была изъята пневматическая винтовка. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Подозреваемому грозит до семи лет заключения, сообщается на сайте «Аргументы и Факты».

4 июня неизвестный мужчина из пневматического оружия произвел выстрелы в сторону автобусной остановки, где в этот момент находился автобус с пассажирами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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