В Москве задержали мужчину, стрелявшего из окна квартиры по прохожим

Полиция задержала мужчину, который произвел выстрелы из пневматического оружия из окна своей квартиры на северо-востоке Москвы, в результате чего два человека были ранены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в столичном ГУ МВД.

По словам представителя правоохранительных органов, полиция в ходе спецоперации нашла и задержала преступника в его собственной квартире.