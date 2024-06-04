СК возбудил дело после стрельбы из пневматики на северо-востоке Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве после стрельбы из пневматического оружия в сторону остановки общественного транспорта на улице Костромской в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУСК РФ по Москве.

По предварительной информации СК, пострадавших в результате инцидента нет.