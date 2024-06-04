СК возбудил дело после стрельбы из пневматики на северо-востоке Москвы
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве после стрельбы из пневматического оружия в сторону остановки общественного транспорта на улице Костромской в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУСК РФ по Москве.
По предварительной информации СК, пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее стало известно, что неизвестный мужчина из, предположительно, пневматического оружия произвел выстрелы в сторону автобусной остановки, где в этот момент находился автобус с пассажирами.
По предварительной информации, два человека получили ранения, передает «Радиоточка НСН».
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