СК возбудил дело после стрельбы из пневматики на северо-востоке Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве после стрельбы из пневматического оружия в сторону остановки общественного транспорта на улице Костромской в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУСК РФ по Москве.

По предварительной информации СК, пострадавших в результате инцидента нет.

Два человека ранены в Москве в результате стрельбы на северо-востоке Москвы

Ранее стало известно, что неизвестный мужчина из, предположительно, пневматического оружия произвел выстрелы в сторону автобусной остановки, где в этот момент находился автобус с пассажирами.

По предварительной информации, два человека получили ранения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Николай Хижняк//РИА Новости
ТЕГИ:СтрельбаМоскваСледственный Комитет

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