Голый мужчина задержан в детском саду Астрахани
Сотрудники МВД задержали в Астрахани на территории детского сада обнажённого гражданина. Информацию об этом распространила прокуратуры Астраханской области.
Как уточняется на сайте надзорного ведомства, голый мужчина оставался внутри территории детского учреждения около трёх минут до тех пор, пока силовики не вывели его за пределы сада.
Прокуратура инициировала проверку обстоятельств этого инцидента. Будет также дана оценка полноты мер, принятых для ограждения нравственности несовершеннолетних.
Ранее врач-психиатр Лев Пережогин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» пояснил, что педофилия представляет собой психическое расстройство, вылечить которое с помощью химической кастрации не удастся.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru