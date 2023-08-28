В Москве задержали курьера, сбившего на самокате ребенка

Московские полицейские задержали водителя самоката, который сбил шестилетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

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Отмечается, что в результате оперативных работ был установлен и задержан 28-летний мигрант. Сейчас он находится в отделе в ожидании дальнейшего разбирательства.

Ранее днем Ранее курьер сбил на самокате шестилетнего мальчика и скрылся. Ребенку потребовалась медицинская помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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