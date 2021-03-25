В Москве задержали члена банды Басаева
В Москве задержали бывшего боевика из банды Басаева Германа Арбинина, который участвовал в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, сообщает РИА Новости.
Арбинина задержали во вторник, следствие настаивает на его заключении в СИЗО.
Шестая рота 104-го полка 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ 29 февраля 2000 года вступила в неравный бой с крупной группировкой боевиков в Аргунском ущелье. Банду возглавляли арабский наемник Хаттаб и Шамиль Басаев. Бой длился почти сутки — живыми из 90 десантников остались только шестеро.
За мужество 22 десантникам присвоили звание Героя России (21 — посмертно). Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров (63 — посмертно).
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