В Москве задержали бросавшегося на людей с ножом пьяного мужчину
Нетрезвый мужчина, который в ходе конфликта стал угрожать ножом двум прохожим, был задержан на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл в Солнцевском районе на улице Щорса. Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования.
Задержанным оказался 49-летний житель Московской области, которого передали сотрудникам полиции для разбирательства. К счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее в Самаре 12-летнюю девочку заподозрили в нападении с ножом на мать и четырёхлетнюю сестру, сообщает RT.
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