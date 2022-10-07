В Москве задержали бросавшегося на людей с ножом пьяного мужчину

Нетрезвый мужчина, который в ходе конфликта стал угрожать ножом двум прохожим, был задержан на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

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В сообщении говорится, что инцидент произошёл в Солнцевском районе на улице Щорса. Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования.

Задержанным оказался 49-летний житель Московской области, которого передали сотрудникам полиции для разбирательства. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее в Самаре 12-летнюю девочку заподозрили в нападении с ножом на мать и четырёхлетнюю сестру, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолицияРосгвардияНападениеМосква
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