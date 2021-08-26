В Москве задержали блогеров, распыливших газ в лицо незнакомой женщине
Московская полиция задержала блогеров, которые ради видео распылили в лицо незнакомой женщины газ из перцового баллончика, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в Измайловском парке. На видео, которое появилось в соцсетях, несколько мужчин просят у женщины зарядное устройство для смартфона, после чего распыляют ей в лицо газ.
В пресс-службе столичного ГУ МВД рассказали, что молодые люди были доставлены в отдел полиции для разбирательства, сообщает «Свободная пресса». Задержанные объяснили свой поступок желанием прославиться в интернете.
Ранее платформа по работе с блогерами Perfluence провела исследование и выяснила, что около 80% россиян хотели бы бросить работу и попробовать себя в блогинге.
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