В Москве задержали блогеров, распыливших газ в лицо незнакомой женщине

Московская полиция задержала блогеров, которые ради видео распылили в лицо незнакомой женщины газ из перцового баллончика, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в Измайловском парке. На видео, которое появилось в соцсетях, несколько мужчин просят у женщины зарядное устройство для смартфона, после чего распыляют ей в лицо газ.

В пресс-службе столичного ГУ МВД рассказали, что молодые люди были доставлены в отдел полиции для разбирательства, сообщает «Свободная пресса». Задержанные объяснили свой поступок желанием прославиться в интернете.

Ранее платформа по работе с блогерами Perfluence провела исследование и выяснила, что около 80% россиян хотели бы бросить работу и попробовать себя в блогинге.

