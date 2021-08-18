Опрос: 80% россиян готовы бросить работу и стать блогерами
Около 80% россиян хотели бы бросить работу и попробовать себя в блогинге. Такие данные приводятся в совместном исследовании платформы по работе с блогерами Perfluence и аналитического агентства.
Отмечается, что более половины желающих стать блогерами – это молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет, из них 73% - женщины.
Также перспективы в новой профессии из интернета увидели мужчины старше 45 лет, они положительно высказались о блогерах.
При этом 39% опрошенных отметили, что хотят получать от блога не менее 100 тысяч рублей, 26% готовы стать блогерами только при получении 200 тысяч рублей ежемесячно, а 25% респондентов согласны только на доход от 500 тысяч до 1 миллиона.
Две трети сотрудников российских компаний рабочих профессий задерживаются на работе, каждый пятый из них перерабатывает из-за дополнительных выплат, говорится в исследовании сервиса «VK Работа».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru