В Москве задержали блогера, который голым пришел в метро

В отделении полиции 26-летний безработный москвич пояснил, что является блогером, а его перформанс был задуман с целью привлечь к нему внимание.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве», - заключили стражи порядка.

Ранее в Москве мужчину привлекли к ответственности за то, что он сделал предложение своей девушке на станции метро «ВДНХ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».