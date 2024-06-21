В Москве задержали блогера, который голым пришел в метро
Сотрудники полиции задержали в московском метро блогера, который голым прогуливался по вестибюлям станции метро «Павелецкая» Замоскворецкой линии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.
В отделении полиции 26-летний безработный москвич пояснил, что является блогером, а его перформанс был задуман с целью привлечь к нему внимание.
«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве», - заключили стражи порядка.
Ранее в Москве мужчину привлекли к ответственности за то, что он сделал предложение своей девушке на станции метро «ВДНХ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru