В Москве задержали блогера, который голым пришел в метро

Сотрудники полиции задержали в московском метро блогера, который голым прогуливался по вестибюлям станции метро «Павелецкая» Замоскворецкой линии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

В Москве мужчина распылил перцовый баллончик в вагоне метро

В отделении полиции 26-летний безработный москвич пояснил, что является блогером, а его перформанс был задуман с целью привлечь к нему внимание.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве», - заключили стражи порядка.

Ранее в Москве мужчину привлекли к ответственности за то, что он сделал предложение своей девушке на станции метро «ВДНХ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ХулиганствоПолицияМетроМосковское Метро

Горячие новости

Все новости

партнеры