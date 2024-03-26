В Москве мужчина распылил перцовый баллончик в вагоне метро

Мужчина распылил перцовый баллончик в вагоне метро в Москве, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

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По данным ведомства, ЧП произошло после словесного конфликта в вагоне между пассажирами. Один из них достал баллончик, распылил содержимое в сторону оппонента и других находившихся в вагоне и затем скрылся.

«Фигурант установлен, его привлечение к уголовной ответственности... на контроле», — подчеркнули в прокуратуре.

Ранее в Екатеринбурге двое неизвестных распылили перцовый баллончик в лицо кондуктору маршрутки, напоминает Ura.ru. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:МоскваМосковское Метро

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