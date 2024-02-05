В Москве задержали адвоката Кирилла Серебренникова
В Москве задержали адвоката Алексея Федярова, который ранее защищал режиссера Кирилла Серебренникова по делу «Седьмой студии». Соответствующая информация представлена в картотеке Замоскворецкого суда.
Федярова подозревают в посредничестве при передаче взятки. На данный момент детали неизвестны.
Как сообщает «Московский комсомолец», следствие просит поместить адвоката под домашний арест.
Ранее Останкинской районный суд города Москвы назначил экс-председателю Московской коллегии адвокатов системы биоэкологической безопасности и здравоохранения России семь лет лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным в покушении на мошенничество, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Mercedes и BMW впервые объединились для конкуренции с китайскими автокомпаниями
- Завершились съемки сериала «Последний богатырь. Наследие»
- В Запорожской области более 10 школ искусств и библиотек получили инструменты и книги
- СМИ: Сотрудники Wildberries пожаловались в прокуратуру на условия работы
- В России с весны вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов
- Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов ВСУ по Лисичанску
- Во Внуково куривший у стойки регистрации пассажир напал на полицейского
- В Токио из-за снегопадов экстренно госпитализировали 40 человек
- СМИ: Премьеру нового сезона шоу «Маска» перенесли из-за скандала с Киркоровым
- Актрисе Олесе Судзиловской присвоили звание заслуженной артистки России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru