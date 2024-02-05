В Москве задержали адвоката Кирилла Серебренникова

В Москве задержали адвоката Алексея Федярова, который ранее защищал режиссера Кирилла Серебренникова по делу «Седьмой студии». Соответствующая информация представлена в картотеке Замоскворецкого суда.

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Федярова подозревают в посредничестве при передаче взятки. На данный момент детали неизвестны.

Как сообщает «Московский комсомолец», следствие просит поместить адвоката под домашний арест.

Ранее Останкинской районный суд города Москвы назначил экс-председателю Московской коллегии адвокатов системы биоэкологической безопасности и здравоохранения России семь лет лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным в покушении на мошенничество, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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