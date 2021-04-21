В России выявлено ещё 8,2 тысячи заражений COVID-19
В России за последние сутки зафиксирован 8271 случай заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Это на 100 с лишним случаев больше, чем днём ранее, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.
Всего с начала эпидемии в России выявлено более 4,7 млн подтверждённых случаев COVID-19.
За последние 24 часа скончались 399 пациентов с коронавирусом, выздоровели – 9644.
Таким образом, общее число летальных исходов в России достигло 106706. При этом выздоровели 4 352 873 человека.
Москва остается лидером среди регионов России по уровню суточного прироста новых заболевших. За минувшие сутки в столице зафиксировано 1 988 новых случаев COVID-19, 58 человек скончались, 1 744 выздоровели.
В Ненецком АО и Чукотском АО за сутки не зарегистрировано не ни одного нового случая заболевания коронавирусом.
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4,7 млн+8 271 / сут.
Умерли
107 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 644 / сут.
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