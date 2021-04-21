В России выявлено ещё 8,2 тысячи заражений COVID-19

В России за последние сутки зафиксирован 8271 случай заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Это на 100 с лишним случаев больше, чем днём ранее, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Всего с начала эпидемии в России выявлено более 4,7 млн подтверждённых случаев COVID-19.

За последние 24 часа скончались 399 пациентов с коронавирусом, выздоровели – 9644.

Таким образом, общее число летальных исходов в России достигло 106706. При этом выздоровели 4 352 873 человека.

Москва остается лидером среди регионов России по уровню суточного прироста новых заболевших. За минувшие сутки в столице зафиксировано 1 988 новых случаев COVID-19, 58 человек скончались, 1 744 выздоровели.

В Ненецком АО и Чукотском АО за сутки не зарегистрировано не ни одного нового случая заболевания коронавирусом.

