В Москве за сутки умерли еще 35 человек с коронавирусом
В Москве за сутки от последствий заражения коронавирусом умерли 35 пациентов. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Отмечается, у всех умерших после заражения развилась пневмония.
Общее число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в Москве составило 3 831 человек.
По последним данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 6 693 новых случая коронавируса, из них 745 - в Москве. Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что второй волны коронавируса COVID-19, скорее всего, не будет, поскольку за последние семь месяцев резкого изменения гена вируса не происходит.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru