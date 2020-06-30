В Москве за сутки умерли еще 35 человек с коронавирусом

В Москве за сутки от последствий заражения коронавирусом умерли 35 пациентов. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, у всех умерших после заражения развилась пневмония.

Общее число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в Москве составило 3 831 человек.

По последним данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 6 693 новых случая коронавируса, из них 745 - в Москве. Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что второй волны коронавируса COVID-19, скорее всего, не будет, поскольку за последние семь месяцев резкого изменения гена вируса не происходит.

