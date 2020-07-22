В Москве за сутки умерли 14 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 14 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в официальном телеграм-канале.

Как отмечает RT, у всех умерших была диагностирована пневмония. Общее число жертв коронавируса в столице достигло 4 364 тысячи человек.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России выявлено 5 862 новых случаев коронавируса, из них 638 - в Москве.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома при наличии симптомов ОРВИ и вызывать врача.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:КоронавирусМосква
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