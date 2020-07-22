В Москве за сутки умерли 14 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 14 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в официальном телеграм-канале.
Как отмечает RT, у всех умерших была диагностирована пневмония. Общее число жертв коронавируса в столице достигло 4 364 тысячи человек.
По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России выявлено 5 862 новых случаев коронавируса, из них 638 - в Москве.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома при наличии симптомов ОРВИ и вызывать врача.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
789 тыс.+5 862 / сут.
Умерли
12 745+165 / сут.
Выздоровели
572 тыс.+9 669 / сут.
- В Москве за сутки умерли 14 пациентов с COVID-19
- ВОЗ: Массовая вакцинация от COVID-19 начнется не раньше 2021 года
- «Краснодар» взял бронзу РПЛ и сыграет в квалификации Лиги чемпионов
- Суд по делу ДТП с участием Ефремова начнется 29 июля
- В Кремле прокомментировали нападение на журналистов Первого канала в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru