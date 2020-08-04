В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 11 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.



Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 4 521. Накануне сообщалось о 12 умерших.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 5 159 новых случаев коронавируса, из них 691 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 861 тысячу.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.