В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 11 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 4 521. Накануне сообщалось о 12 умерших.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 5 159 новых случаев коронавируса, из них 691 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 861 тысячу.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
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Заразились
861 тыс.+5 159 / сут.
Умерли
14 351+144 / сут.
Выздоровели
661 тыс.+7 878 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru