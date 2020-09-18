В Москве выявлены ещё 805 заболевших COVID-19

За минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 805 человек в российской столице, сообщили в пятницу в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Это максимальный суточный прирост за период с 26 июня.

С начала пандемии коронавируса в Москве выявили 274,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Выздоровели уже более 235 тысяч пациентов, из них 1107 за прошедшие сутки, передаёт RT со ссылкой на вице-мэра столицы Анастасию Ракову.

При этом за сутки зафиксировано только восемь летальных исходов: это минимум с апреля, свидетельствует статистика.

