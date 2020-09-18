В Москве выявлены ещё 805 заболевших COVID-19
За минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 805 человек в российской столице, сообщили в пятницу в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Это максимальный суточный прирост за период с 26 июня.
С начала пандемии коронавируса в Москве выявили 274,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Выздоровели уже более 235 тысяч пациентов, из них 1107 за прошедшие сутки, передаёт RT со ссылкой на вице-мэра столицы Анастасию Ракову.
При этом за сутки зафиксировано только восемь летальных исходов: это минимум с апреля, свидетельствует статистика.
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Заразились
1,1 млн+5 905 / сут.
Умерли
19 195+134 / сут.
Выздоровели
901 тыс.+5 339 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru