В Москве выявлены 1416 новых случаев COVID-19
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Москве за минувшие сутки подтвердились ещё 1416 случаев заражения COVID-19. Последние четыре дня этот показатель стабильно ниже 1,5 тысячи.
Таким образом, общее число заболевших с начала эпидемии в городе достигло 208,6 тысячи человек.
За минувшие сутки в столице выздоровели ещё 2,8 тысячи пациентов, у которых ранее выявили коронавирусную инфекцию, передаёт АГН «Москва» со ссылкой на вице-мэра Москвы Анастасию Ракову. Таким образом, вылечились уже более половины всех заразившихся — 126,1 тысячи пациентов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что продолжающееся снижение заболеваемости позволяет перейти к следующему этапу снятия ограничений. С 16 июня в городе открываются летние веранды ресторанов и кафе, возобновляется плановый приём в стоматологиях, возобновляют работу зоопарки, выставочный центр и музеи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru