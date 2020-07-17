В Москве выявлено ещё 575 случаев COVID-19
За минувшие сутки в Москве подтвердились 575 новых случаев заражения COVID-19, сообщил утром 17 июля оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что этот показатель на 10% меньше, чем неделю назад.
«Уже более двух месяцев среднесуточный темп прироста новых заболевших отрицательный», - говорится в сообщении штаба.
Общее число заразившихся в российской столице с начала эпидемии достигло 232,3 тысячи человек. Выздоровели 169,6 тысячи пациентов, которым ранее поставили диагноз «коронавирусная инфекция».
На этой неделе в Москве сняты ограничения на очную работу образовательных учреждений. Были открыты аттракционы и детские развлекательные парки. Носить маски на улице теперь не обязательно. Следующий этап снятия ограничений намечен на 1 августа, когда планируется открытие кинозалов и театров (при 50%-ной заполняемости). Снимать карантинные меры позволяет то, что у части москвичей уже сформировался иммунитет к COVID-19, отмечал мэр столицы Сергей Собянин.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
759 тыс.+6 406 / сут.
Умерли
12 123+186 / сут.
Выздоровели
539 тыс.+7 681 / сут.
- В Москве выявлено ещё 575 случаев COVID-19
- Путин объявил внезапную проверку войск
- В России подтвердились 6406 новых случаев COVID-19
- Более 25 тысяч человек трудоустроили в Москве за время пандемии
- Хабаровску могут вернуть ограничения против COVID-19 на фоне митингов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru