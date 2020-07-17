В Москве выявлено ещё 575 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Москве подтвердились 575 новых случаев заражения COVID-19, сообщил утром 17 июля оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что этот показатель на 10% меньше, чем неделю назад.

«Уже более двух месяцев среднесуточный темп прироста новых заболевших отрицательный», - говорится в сообщении штаба.

Общее число заразившихся в российской столице с начала эпидемии достигло 232,3 тысячи человек. Выздоровели 169,6 тысячи пациентов, которым ранее поставили диагноз «коронавирусная инфекция».

На этой неделе в Москве сняты ограничения на очную работу образовательных учреждений. Были открыты аттракционы и детские развлекательные парки. Носить маски на улице теперь не обязательно. Следующий этап снятия ограничений намечен на 1 августа, когда планируется открытие кинозалов и театров (при 50%-ной заполняемости). Снимать карантинные меры позволяет то, что у части москвичей уже сформировался иммунитет к COVID-19, отмечал мэр столицы Сергей Собянин.

