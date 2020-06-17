В Москве выявлено 1065 новых заболевших COVID-19

Ещё 1065 новых случаев заражения COVID-19 подтвердились в Москве за минувшие сутки, сообщает 17 июня оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. В последний раз меньше заболевших в столице за сутки было больше двух месяцев назад 11 апреля (1030 человек).

Число новых случаев COVID-19 в РФ стало минимальным с 30 апреля

Таким образом, общее число подтверждённых диагнозов «коронавирусная инфекция» в Москве с начала эпидемии составляет 209,7 тысячи.

За последние сутки в городе от коронавируса вылечился ещё 2271 пациент, всего уже 128,3 тысячи выздоровевших, передаёт RT со ссылкой на вице-мэра Москвы Анастасию Ракову.

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ФОТО: РИА Новости/РИА Новости
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