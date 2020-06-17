В Москве выявлено 1065 новых заболевших COVID-19

Ещё 1065 новых случаев заражения COVID-19 подтвердились в Москве за минувшие сутки, сообщает 17 июня оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. В последний раз меньше заболевших в столице за сутки было больше двух месяцев назад 11 апреля (1030 человек).