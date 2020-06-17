Число новых случаев COVID-19 в РФ стало минимальным с 30 апреля
В России за минувшие сутки к утру 17 июня подтверждены ещё 7843 новых случая заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это минимальный показатель ежедневно выявляемых случаев с 30 апреля, когда были выявлены 7099 новых больных, свидетельствуют данные официальной статистики.
Среди новых пациентов 31,8% переносили болезнь без клинических проявлений.
Больше всего случаев за последние сутки выявлено в Москве (1065), Подмосковье (680), Нижегородской области (238), Ханты-Мансийском АО (237) и Санкт-Петербурге (228).
Общее число заболевших с начала эпидемии COVID-19 в России достигло 553,3 тысячи, выздоровели уже 304,3 тысячи (+ 10036 за последние сутки). Зафиксировано 7478 летальных исходов (+194 к утру 17 июня).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru