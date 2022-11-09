В Москве выброшенная с 11-го этажа девочка умерла в больнице

Накануне под окном многоэтажки в районе Чертаново обнаружили ребенка, выброшенного матерью. Девочка выжила, ее доставили в реанимацию. У ребенка диагностировали тяжелейшие травмы головы, отмечает РЕН ТВ. При этом мать госпитализировали с отравлением лекарствами. По данным СК, женщина находилась в подавленном состоянии из-за бракоразводного процесса, указывает телеканал «360».

«Девочка скончалась в больнице. Действия матери подлежат квалификация по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка)», — говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.

Прокурорская проверка продолжается, столичная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.

