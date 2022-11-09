В Москве выброшенная с 11-го этажа девочка умерла в больнице
Годовалая девочка, выброшенная с 11-го этажа дома в Москве, умерла в больнице. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Накануне под окном многоэтажки в районе Чертаново обнаружили ребенка, выброшенного матерью. Девочка выжила, ее доставили в реанимацию. У ребенка диагностировали тяжелейшие травмы головы, отмечает РЕН ТВ. При этом мать госпитализировали с отравлением лекарствами. По данным СК, женщина находилась в подавленном состоянии из-за бракоразводного процесса, указывает телеканал «360».
«Девочка скончалась в больнице. Действия матери подлежат квалификация по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка)», — говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.
Прокурорская проверка продолжается, столичная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 320 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+8 123 / сут.
- СМИ: Российский спецназ применил на Украине новый броневик с повышенной защитой
- Шон Пенн вручил Зеленскому статуэтку «Оскара»
- В Москве выброшенная с 11-го этажа девочка умерла в больнице
- Третьяк ответил назвавшему его сумасшедшим Фетисову
- Маск продал акции Tesla стоимостью четыре миллиарда долларов
- В Калуге актеры в форме ВСУ «взяли в заложники» зрителей спектакля о Донбассе
- Суперкомпьютер спрогнозировал гибель человечества к 2050 году
- Путин потребовал запустить новое пособие для семей с детьми с 2023 года
- «А что ты сделал на полигоне?»: Соловьев обвинил мобилизованных в слабой подготовке к бою
- Умер основатель и фронтмен Nazareth Дэн Маккаферти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru