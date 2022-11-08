Очевидец рассказала подробности падения ребёнка из окна в Москве

Собеседница агентства заявила, что стоявшая у окна женщина страшно кричала.

«Как падал ребёнок — не видела. Не похоже, что мать выкинула. Она так кричала страшно! Люди, те, что подходили ближе, узнали, что ребенок дышит. Скорая ребёнка забрала, говорят, жив», — рассказала очевидец.

Ранее в Москве годовалую девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после падения с высоты, по предварительным данным её с 11-го этажа выбросила мать. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего ребёнка», сообщает RT.