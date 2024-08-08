В Москве временно закрыли станцию метро «Волгоградский проспект»
8 августа 202409:59
Станцию «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии метро временно закрыли в Москве. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.
«Станция... временно закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию полиции», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
Отмечалось, что поезда проезжают «Волгоградский проспект» без остановки. Подробности не уточнялись.
Более 20 минут спустя Дептранс сообщил об открытии станции и возобновлении посадки и высадки пассажиров в штатном режиме.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru