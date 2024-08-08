В Москве временно закрыли станцию метро «Волгоградский проспект»

Из Курской области в Москву эвакуируют девять пострадавших при обстрелах

Станция «Волгоградский проспект» возобновила работу

Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассы М-4 «Дон» в Подмосковье

Дептранс Москвы предложил увеличить штрафы за езду на самокате вдвоем до 100 тысяч рублей

Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления людей в столовой Черкизовского мясокомбината

Федерация рестораторов рассказала о сдерживании цен в ресторанах