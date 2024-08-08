В Москве временно закрыли станцию метро «Волгоградский проспект»

Станцию «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии метро временно закрыли в Москве. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

МВД проводит проверку после оскорблений мужчиной молодых людей в метро Москвы

«Станция... временно закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию полиции», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Отмечалось, что поезда проезжают «Волгоградский проспект» без остановки. Подробности не уточнялись.

Более 20 минут спустя Дептранс сообщил об открытии станции и возобновлении посадки и высадки пассажиров в штатном режиме.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Московское МетроМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры