МВД проводит проверку после оскорблений мужчиной молодых людей в метро Москвы

Полиция Москвы проводит проверку после того, как агрессивный мужчина оскорбил молодых людей из-за их прически на Сокольнической линии метро, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента, включая место и время произошедшего.

В Подмосковье двое неизвестных напали с ножом на мужчину

Ранее стало известно о случае в московском метро, где мужчина пытался выгнать из вагона девушку и ее друга из-за их коротких причесок, пишет «Газета.Ru».

На видео, размещенном в интернете, можно увидеть, как мужчина преследовал их по вагону, оскорбляя их и заявляя, что они принесли позор русским, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МетроМоскваПроверкаМВДПолиция

Горячие новости

Все новости

партнеры