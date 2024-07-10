МВД проводит проверку после оскорблений мужчиной молодых людей в метро Москвы

Полиция Москвы проводит проверку после того, как агрессивный мужчина оскорбил молодых людей из-за их прически на Сокольнической линии метро, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента, включая место и время произошедшего.