МВД проводит проверку после оскорблений мужчиной молодых людей в метро Москвы
Полиция Москвы проводит проверку после того, как агрессивный мужчина оскорбил молодых людей из-за их прически на Сокольнической линии метро, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента, включая место и время произошедшего.
Ранее стало известно о случае в московском метро, где мужчина пытался выгнать из вагона девушку и ее друга из-за их коротких причесок, пишет «Газета.Ru».
На видео, размещенном в интернете, можно увидеть, как мужчина преследовал их по вагону, оскорбляя их и заявляя, что они принесли позор русским, передает «Радиоточка НСН».
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