В Москве возбудили дело против водителя, наехавшего на ребенка

По факту наезда автомобиля на шестилетнего ребенка на пешеходном переходе в западном административном округе (ЗАО) Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя главного управления СК РФ Юлию Иванову.

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ДТП произошло в среду вечером 7 апреля около жилого дома по Рублевскому шоссе. Автомобиль Mercedez сбил 6-летнего ребенка на пешеходном переходе. Мальчик шел через дорогу вместе с бабушкой.

Отмечается, что ребенок отправлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое. Дело квалифицировано по статье 264 УК РФ, водитель будет доставлен к следователям. Прокуратура взяла на себя контроль за данным делом.

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ФОТО: Пресс-служба УВД по САО
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