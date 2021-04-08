В Москве возбудили дело против водителя, наехавшего на ребенка

ДТП произошло в среду вечером 7 апреля около жилого дома по Рублевскому шоссе. Автомобиль Mercedez сбил 6-летнего ребенка на пешеходном переходе. Мальчик шел через дорогу вместе с бабушкой.

Отмечается, что ребенок отправлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое. Дело квалифицировано по статье 264 УК РФ, водитель будет доставлен к следователям. Прокуратура взяла на себя контроль за данным делом.

