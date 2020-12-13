В Москве восстановили движение поездов на Замоскворецкой линии метро после гибели человека

На Замоскворецкой линии московского метро восстановили движение поездов после гибели мужчины на рельсы, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Женщина погибла под поездом в московском метро

«Движение поездов на Замоскворецкой линии (2) восстановлено. Ранее из-за человека упавшего на пути станции "Сокол" машинист одного из составов применил экстренное торможение. Прилагаем все усилия для скорейшего восстановления графика», - цитирует официальное сообщение ТАСС.

Движение открыли в 12:08.

Накануне стало известно о том, что на станции метро «Сокол» мужчина упал между платформой и составом поезда. Он скончался от полученных травм.

Полиция проводит проверку произошедшего.

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ФОТО: пресс-служба АО «Мосинжпроект»
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