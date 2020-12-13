В Москве восстановили движение поездов на Замоскворецкой линии метро после гибели человека

«Движение поездов на Замоскворецкой линии (2) восстановлено. Ранее из-за человека упавшего на пути станции "Сокол" машинист одного из составов применил экстренное торможение. Прилагаем все усилия для скорейшего восстановления графика», - цитирует официальное сообщение ТАСС.

Движение открыли в 12:08.

Накануне стало известно о том, что на станции метро «Сокол» мужчина упал между платформой и составом поезда. Он скончался от полученных травм.

Полиция проводит проверку произошедшего.

