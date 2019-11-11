Женщина погибла под поездом в московском метро
11 ноября 201913:46
Инцидент со смертельным исходом случился в московском метро. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы в результате падения под прибывающий поезд на станции «Таганская» Кольцевой ветки.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на управления внутренних дел на Московском метрополитене, ЧП случилось четверть первого дня. На месте работали оперативные службы и полицейские. По факту произошедшего проводится проверка, отмечает RT.
Составы на Кольцевой линии в связи с происшествием временно не ходили, сейчас движение возобновилось.
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