В Москве водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Происшествие произошло на улице 1-я Владимирская в районе Перово. Водитель автомобиля Mazda проехал по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нем находились женщина и трехлетняя девочка.

Ребенка госпитализировали. Сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства ДТП.

В районе Ясенево на юго-западе Москвы 17 октября произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. Погибли два человека, отмечает «Радиоточка НСН».

