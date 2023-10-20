В Москве водитель сбил ребенка на пешеходном переходе
На востоке Москвы водитель автомобиля совершил наезд на трехлетнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Происшествие произошло на улице 1-я Владимирская в районе Перово. Водитель автомобиля Mazda проехал по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нем находились женщина и трехлетняя девочка.
Ребенка госпитализировали. Сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства ДТП.
В районе Ясенево на юго-западе Москвы 17 октября произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. Погибли два человека, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru