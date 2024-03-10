В Москве водитель сбил двух детей на пешеходном переходе

На юго-западе Москвы автомобиль сбил двух 16-летних подростков, пишет ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

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Инцидент произошел на бульваре Адмирала Ушакова. Наезд на девочек совершил 66-летний водитель. Подростки переходили нерегулируемый пешеходный переход.

Девочек госпитализировали с ушибами и ссадинами. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Кольском районе Мурманской области микроавтобус с 11 пассажирами съехал с дороги и перевернулся, пострадавших нет, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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