СМИ: советник главы МЧС Щербаков попал в ДТП в Москве

Советник главы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Алексей Щербаков попал в автомобильную аварию в Москве, пишет Telegram-канал Mash.

СМИ: В салоне попавшего в ДТП Aurus находился министр просвещения Кравцов

По информации издания, ДТП произошло на пересечении Рязанского проспекта и улицы Академика Скрябина. Служебная Toyota Camry, в которой находился чиновник, столкнулась с BMW X5.

На место прибыли сотрудники МЧС, пишет издание.

Ранее первый заместитель министра труда и социального развития Омской области Сергей Добрых получил травмы в результате ДТП. Авария произошла в Муромцевском районе на севере региона, когда чиновник ехал на совещание, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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