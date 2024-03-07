СМИ: советник главы МЧС Щербаков попал в ДТП в Москве
Советник главы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Алексей Щербаков попал в автомобильную аварию в Москве, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, ДТП произошло на пересечении Рязанского проспекта и улицы Академика Скрябина. Служебная Toyota Camry, в которой находился чиновник, столкнулась с BMW X5.
На место прибыли сотрудники МЧС, пишет издание.
Ранее первый заместитель министра труда и социального развития Омской области Сергей Добрых получил травмы в результате ДТП. Авария произошла в Муромцевском районе на севере региона, когда чиновник ехал на совещание, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru