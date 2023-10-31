В Москве водитель рейсового автобуса погиб под его колесами

В Москве водитель автобуса забыл поставить машину на ручной тормоз и погиб под ее колесами, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

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В ведомстве заявили, что водитель припарковал автобус в Анадырском проезде, забыл поставить его на ручной тормоз и вышел из кабины. Машина начала движение и наехала на мужчину.

На месте происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Накануне на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в Москве столкнулись три автомобиля. Пострадал один человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АвтобусыДТПМосква

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