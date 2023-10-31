В Москве водитель рейсового автобуса погиб под его колесами

В ведомстве заявили, что водитель припарковал автобус в Анадырском проезде, забыл поставить его на ручной тормоз и вышел из кабины. Машина начала движение и наехала на мужчину.

На месте происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Накануне на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в Москве столкнулись три автомобиля. Пострадал один человек, передает «Радиоточка НСН».

