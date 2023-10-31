В Москве водитель рейсового автобуса погиб под его колесами
31 октября 202323:28
В Москве водитель автобуса забыл поставить машину на ручной тормоз и погиб под ее колесами, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
В ведомстве заявили, что водитель припарковал автобус в Анадырском проезде, забыл поставить его на ручной тормоз и вышел из кабины. Машина начала движение и наехала на мужчину.
На месте происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
Накануне на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в Москве столкнулись три автомобиля. Пострадал один человек, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru