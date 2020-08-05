В Москве водитель BMW сбил двух женщин на пешеходном переходе, одна из них погибла на месте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.

По данным агентства, инцидент произошел на Балтийском проезде столицы. Отмечается, что другую женщину госпитализировали. Ее состояние не уточняется.

Ранее сообщалось, что на московской кольцевой автодороге произошло столкновение трех автомобилей и автобуса.