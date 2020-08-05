Автобус и три машины столкнулись на МКАД
5 августа 202021:58
Столкновение трех автомобилей и автобуса произошло на московской кольцевой автодороге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный дептранс.
Инцидент случился на 77-м км трассы. Отмечается, что в результате аварии затруднено движение на 2,5 км.
По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.
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5 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru