Автобус и три машины столкнулись на МКАД

Столкновение трех автомобилей и автобуса произошло на московской кольцевой автодороге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный дептранс.

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Инцидент случился на 77-м км трассы. Отмечается, что в результате аварии затруднено движение на 2,5 км.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.


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ФОТО: depositphotos.com
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