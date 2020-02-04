В Москве вновь «заминировали» все станции метро
Все станции столичной подземки, три вокзала, а также несколько районных судов получили анонимные сообщения о «минировании». Как пишет РИА Новости, об этом заявили в экстренных службах столицы.
В частности, речь идет о Ленинградском, Казанском и Ярославском вокзалах. Что касается судов, то анонимные письма с угрозами поступили в Мещанский, Басманный, Савеловский, Тверской, Коптевский и другие суды Москвы. Также сообщения о «минировании» в крупные ТЦ в Химках, Красногорске и Ногинске, отмечает Москва 24.
Ранее НСН писала, что ФСБ выявила ещё один интернет-сервис, с которого производилась рассылка сообщений об угрозах взрыва различных объектов на территории России. Это швейцарский почтовый портал Protonmail.com. Там отметили, что с 24 января анонимные злоумышленники таким образом мнимо заминировали здания судов в четырёх субъектах РФ, а также 830 объектов социальной и транспортной инфраструктуры, пишет RT.
До этого ФСБ сообщала о ещё одном зарубежном портале, с которого тысячами рассылались предупреждения о якобы минировании объектов в России. Сервис Startmail.com расположен территориально в Нидерландах. Доступ к нему также ограничен.
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