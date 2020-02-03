Домодедово и Шереметьево получили сообщения об угрозе взрыва
Столичные авиагавани Домодедово и Шереметьево получили сообщения об угрозе взрыва. Как пишет ТАСС, аэропорты проверили сотрудники спецслужб. Эвакуация людей не проводилась, Домодедово и Шереметьево работают в штатном режиме.
Кроме того, сообщатся, что из-за угрозы «минирования» проверки прошли в зданиях семи районных судов Москвы. Также в целях безопасности 350 человек покинули здание консерватории им. П.И. Чайковского из-за угрозы взрыва. Кроме того, более 1 тыс. человек эвакуировано из школы в Котельниках из-за угрозы взрыва.
Ранее в январе НСН писала, что более 30 станций столичной подземки получили анонимные сообщения о минировании. Речь идёт о станциях, название которых начинается на буква «А» и «Б», подчёркивают Дни.ру. Спецкор НСН отмечает, что 22 января в 11:00 по московскому времени поезда на Таганско-Краснопресненской линии московского метро, на которой, в частности, находится станция Беговая и Баррикадная, следовали с увеличенным интервалом, а также подолгу стояли в перегонах.
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