Столичные авиагавани Домодедово и Шереметьево получили сообщения об угрозе взрыва. Как пишет ТАСС, аэропорты проверили сотрудники спецслужб. Эвакуация людей не проводилась, Домодедово и Шереметьево работают в штатном режиме.

Кроме того, сообщатся, что из-за угрозы «минирования» проверки прошли в зданиях семи районных судов Москвы. Также в целях безопасности 350 человек покинули здание консерватории им. П.И. Чайковского из-за угрозы взрыва. Кроме того, более 1 тыс. человек эвакуировано из школы в Котельниках из-за угрозы взрыва.