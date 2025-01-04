СМИ: Тело водителя обнаружили внутри упавшего в реку Volkswagen в Москве

По данным СМИ, автомобиль обнаружили в 15 метрах от берега, на глубине три метра. Выбраться из салона водитель не смог — он погиб.

По данным Telegram-канала Baza, один из находившихся в автомобиле людей смог вылезти через багажник.

Официальной информации о погибших или пострадавших пассажирах автомобиля пока нет.

Ранее столичная прокуратура сообщила об инциденте на Лужнецкой набережной и опубликовала видео происшествия, на котором видно, как машина пробивает бетонное ограждение и падает в воду, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

