СМИ: Тело водителя обнаружили внутри упавшего в реку Volkswagen в Москве
Тело водителя обнаружили внутри упавшего в Москву-реку автомобиля Volkswagen в районе Лужнецкой набережной, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, автомобиль обнаружили в 15 метрах от берега, на глубине три метра. Выбраться из салона водитель не смог — он погиб.
По данным Telegram-канала Baza, один из находившихся в автомобиле людей смог вылезти через багажник.
Официальной информации о погибших или пострадавших пассажирах автомобиля пока нет.
Ранее столичная прокуратура сообщила об инциденте на Лужнецкой набережной и опубликовала видео происшествия, на котором видно, как машина пробивает бетонное ограждение и падает в воду, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru