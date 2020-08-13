В Москве в квартире с расчлененной женщиной находился шестилетний ребенок

В московской квартире, где было обнаружено расчлененное тело женщины в пакетах, находился ее шестилетний сын. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент труда и социальной защиты населения столицы.

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Инцидент произошел на Ореховом бульваре Южного округа Москвы. В настоящее время мальчик доставлен в больницу, где с ним работают психолог и сотрудник соцзащиты. Его жизни и здоровью угроз нет.

Как сообщили в департаменте, вопрос о дальнейшей судьбе мальчику будет решен после его выписки из больницы. Предварительно, ребенка передадут ближайшим родственникам, а в случае их отсутствия - в центр содействия семейного воспитания для поиска новой семьи.

Обстоятельства смерти женщины выясняются.



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ФОТО: Global Look Press
ТЕГИ:ДетиМосква
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