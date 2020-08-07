СК возбудил уголовное дело по смерти девочки в монастыре на Урале
По факту смерти девочки в Среднеуральском женском монастыре следователями возбуждено уголовное дело, об этом сообщил врач-онколог Виктор Щипицын в обращении на странице в «ВКонтакте» Всеволода Могучева.
Последний является представителем лишенного сана схимонаха Сергия (Романова), который уже длительное время удерживает монастырь в Свердловской области.
Напомним, 6 августа уполномоченный по правам ребенка региона Игорь Мороков рассказал, что ребенок умер от болезни в хосписе монастыря. Пятнадцатилетняя девочка находилась там вместе с родителями, ей была оказана медицинская помощь.
Щипицын на видео недоумевает зачем СК возбуждает уголовное дело и «пожелал судебно-медицинского вскрытия», если уже поставлен диагноз, который гистологически верифицирован.
Ранее НСН сообщала, что телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своём YouTube-канале фильм о Среднеуральском женском монастыре, во время посещения которого, как она утверждает, напали на участника её съёмочной группы. Двухчасовая лента под названием «Монастырь особо назначения» повествует в том числе об основателе монастыря отце Сергии, в июле лишённого звания схииугмена по решению епархиального суда и оштрафованного за фейки о коронавирусе на 90 тысяч рублей.
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