СК возбудил уголовное дело по смерти девочки в монастыре на Урале

Напомним, 6 августа уполномоченный по правам ребенка региона Игорь Мороков рассказал, что ребенок умер от болезни в хосписе монастыря. Пятнадцатилетняя девочка находилась там вместе с родителями, ей была оказана медицинская помощь.

Щипицын на видео недоумевает зачем СК возбуждает уголовное дело и «пожелал судебно-медицинского вскрытия», если уже поставлен диагноз, который гистологически верифицирован.

Ранее НСН сообщала, что телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своём YouTube-канале фильм о Среднеуральском женском монастыре, во время посещения которого, как она утверждает, напали на участника её съёмочной группы. Двухчасовая лента под названием «Монастырь особо назначения» повествует в том числе об основателе монастыря отце Сергии, в июле лишённого звания схииугмена по решению епархиального суда и оштрафованного за фейки о коронавирусе на 90 тысяч рублей.



