В Москве в автоаварии погибли три человека

На Варшавском шоссе в Москве водитель автомобиля врезался в столб, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

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В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, еще один получил травмы. В результате удара машина перевернулась. ДТП случилось в районе станции метро «Нагатинская».

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Красноярском крае столкнулись две фуры. Погибли два человека.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияАварияДтп В Москве
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