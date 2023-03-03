В Москве в автоаварии погибли три человека

В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, еще один получил травмы. В результате удара машина перевернулась. ДТП случилось в районе станции метро «Нагатинская».

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Красноярском крае столкнулись две фуры. Погибли два человека.

