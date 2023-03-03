В Москве в автоаварии погибли три человека
3 марта 202304:01
На Варшавском шоссе в Москве водитель автомобиля врезался в столб, сообщает ГУ МВД России по Московской области.
В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, еще один получил травмы. В результате удара машина перевернулась. ДТП случилось в районе станции метро «Нагатинская».
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее в Красноярском крае столкнулись две фуры. Погибли два человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru