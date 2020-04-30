В Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом
Столичный оперштаб проинформировал о смерти еще 47 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что у всех скончавшихся пациентов была диагностирована пневмония. Таким образом, число скончавшихся от коронавируса в Москве выросло до 658 человек.
За минувшие сутки в России было выявлено 7099 новых случаев коронавируса, в том числе 3093 в столице. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается уже более 3,1 млн случаев заражения, из которых 220 тысяч закончились летальным исходом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru