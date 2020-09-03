В Москве умерли еще 10 пациентов с COVID-19

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 10 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 4 867.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 4995 новых случаев коронавируса, из них 690 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:КоронавирусМосква
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