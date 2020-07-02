В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом
За минувшие сутки в Москве умерли еще 34 пациента от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в официальном телеграм-канале.
Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Общее число летальных исходов от COVID-19 в столице составило 3907.
В оперштабе призвали при симптомах ОРВИ оставаться дома и вызывать врача, отмечает "Вечерняя Москва".
По данным оперштаба, за последние сутки в РФ зафиксировано 6 760 новых случаев коронавируса, из них 662 - в Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru