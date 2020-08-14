В Москве умерли 12 пациентов с COVID-19

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 12 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 4 645.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 5065 новых случаев коронавируса, из них 688 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 912 тысяч.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

