В Москве у бывшего следователя изъяли более тысячи биткоинов

Сумма изъятого в переводе на российские рубли составляет более 1,6 миллиарда рублей, она принадлежала Марату Тамбиеву. Отмечается, что ее передадут в доход страны.

Тамбиев возглавлял следственный отдел столичного главка по Тверскому району, в прошлом году расследовал дело хакеров из Infraud Organization. Он вымогал у них взятку, и в конечном итоге получил ее в криптовалюте. Хакреы пожаловались на следователя в ФСБ.