В Москве у бывшего следователя изъяли более тысячи биткоинов

Суд изъял 1032 биткоина у бывшего следователя, обвиняемого в получении взятки от хакеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Никулинский суд Москвы.

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Сумма изъятого в переводе на российские рубли составляет более 1,6 миллиарда рублей, она принадлежала Марату Тамбиеву. Отмечается, что ее передадут в доход страны.

Тамбиев возглавлял следственный отдел столичного главка по Тверскому району, в прошлом году расследовал дело хакеров из Infraud Organization. Он вымогал у них взятку, и в конечном итоге получил ее в криптовалюте. Хакреы пожаловались на следователя в ФСБ.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:СледователиБиткоинАрест

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