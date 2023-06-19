В Москве у бывшего следователя изъяли более тысячи биткоинов
Суд изъял 1032 биткоина у бывшего следователя, обвиняемого в получении взятки от хакеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Никулинский суд Москвы.
Сумма изъятого в переводе на российские рубли составляет более 1,6 миллиарда рублей, она принадлежала Марату Тамбиеву. Отмечается, что ее передадут в доход страны.
Тамбиев возглавлял следственный отдел столичного главка по Тверскому району, в прошлом году расследовал дело хакеров из Infraud Organization. Он вымогал у них взятку, и в конечном итоге получил ее в криптовалюте. Хакреы пожаловались на следователя в ФСБ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru