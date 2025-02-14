Пожар в пансионате Анапы полностью потушен

Пожар в пансионате в Анапе был полностью потушен, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание произошло в станице Благовещенской на Кубани в пятницу. Площадь пожара сначала составляла тысячу квадратных метров, но затем увеличилась до 1,4 тысячи. Из здания эвакуировали 26 человек. По данным МЧС, пострадавших нет.

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Региональная прокуратура также сообщила об отсутствии жертв. В правоохранительных органах подтвердили, что на территории пансионата располагался волонтерский штаб.

По данным оперштаба Кубани, огонь перекинулся на штаб с соседних зданий ресторана и пансионата. В ГУМЧС по Краснодарскому краю позже уточнили, что возгорание было локализовано на площади 1,4 тысячи квадратных метров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
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